Российский диктатор Владимир Путин испытал серьезное давление от президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за сбитого Россией пассажирского самолета. Азербайджанский лидер требует извинений, признания вины и компенсаций за ужасный инцидент.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко считает, что "Алиев максимально унижает путина за сбивание самолета".

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул жесткие требования: извинений, признание вины, наказание виновных и компенсация. Хотя первые извинения уже были сделаны, они оказались недостаточными. Азербайджан демонстрирует, что больше не желает терпеть "традиционные" манипуляции Москвы", — пишет Коваленко.

По его словам, "особо циничным" стал случай награждения Хамзата Кадырова, который в день авиакатастрофы сообщил, что якобы были сбиты все беспилотники над Чечней.

"Оказывается, награду дали за сбитый гражданский самолет. Кремль пытается уйти от рассмотрения роли Кадырова, демонстрируя слабость во взятии на себя ответственности", — отмечает офицер.

Кроме того, Турция, Казахстан и даже Китай поддерживают давление Азербайджана на Россию. Как указывает Коваленко, "это достаточно интересный поворот", однако в этом случае "волнует слабость либерального Запада".

25 декабря вблизи казахстанского аэропорта Актау разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из столицы Азербайджана Баку в российский город Грозный. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек из 67, находившихся на борту самолета. В первые часы падения самолета, Росавиация сообщила, что инцидент возник якобы из-за птиц. Впоследствии появились версии о якобы взрыве баллона в салоне самолета. Последней версией Росавиация назвала погодные условия, в частности туман в Грозном, поэтому пилот якобы сам решил лететь в Актау.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле было сделано новое заявление об авиакатастрофе самолета в Казахстане.

Также "Комментарии" писали о руководителе ГУР Кирилле Буданове, который назвал причину авиакатастрофы самолета в Казахстане