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Путина спросили о Харькове: диктатор раскрыл намерения России

Путин заявил, что у России якобы нет планов захватить Харьков на востоке Украины.

сегодня, 08:15
Автор:
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Slava Kot
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Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что российские войска в Харьковской области хотят создать "буферную зону". По словам Путина, главной целью армии РФ является якобы защита приграничных территорий России.

Путина спросили о Харькове: диктатор раскрыл намерения России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время совместной пресс-конференции с лидером КНР Си Цзиньпином Путин сделал несколько заявлений о войне в Украине. Как сообщает Reuters, Путин раскритиковал Украину, заявив, что якобы украинские силы обстреливают жилые кварталы в приграничной зоне РФ, в том числе наносят удары по Белгороду.

По словам российского диктатора, такие действия вынуждают Россию переместить свою армию вглубь Украины, чтобы создать зону безопасности, направленную на защиту гражданского населения.

"Там гибнут мирные жители. Это все очевидно. Они стреляют прямо по центру города и по жилым кварталам. Я публично сказал, что если это не изменится, мы будем вынуждены создать зону безопасности, санитарную зону. Вот что мы делаем", — сказал Путин не предоставив доказательств обстрела украинских сил по гражданским объектам.

На вопрос журналистов, намерена ли Россия захватить Харьков, Путин ответил, что "относительно Харькова, то на сегодняшний день таких планов нет".

Отметим, что Владимир Путин часто не придерживался своих слов. Например, в 2014 году президент РФ заявлял, что в Крыму "вообще нет войск, по крайней мере, российских". Однако через некоторое время Путин прямо сказал, что Россия отправила в Крым спецназовцев с разведки, силы морской пехоты и десантников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин прилетел в Китай с таинственными черными чемоданами.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин прокомментировал "мирный" план Китая по войне в Украине.



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