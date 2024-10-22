Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем Твиттере по-русски рассказал о саммите БРИКС в Казани.

Нарендра Моди

"Приземлился в Казани для участия в саммите БРИКС. Этот саммит очень важен, и обсуждения на нем помогут сделать нашу планету лучше", — написал премьер Индии в Твиттере.

С этой новостью носятся пропагандистские СМИ, указывая, что Моди уважает Россию.

При этом известно, что саммит БРИКС начинается сегодня, 22 октября и продлиться до 24 октября. На саммит в Казань помимо кремлевского диктатора Владимира Путина уже прибыли президент Китая Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и другие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер Индии Нарендра Моди находился с визитом в Москве, когда РФ ракетным ударом уничтожила детскую больницу "Охматдет". Кадры с разрушенной больницы шокировали не только украинцев, но и мировую общественность. В то же время, Моди не остановил свой визит в Москву, а провел встречу с Путиным и не осудил удар по детской больнице.

При этом Моди постоянно говорит о том, что "конфликт" в Украине нужно остановить, но представитель Индии не подписал коммюнике после первого саммита мира в Швейцарии. Да, Моди говорит о важности сохранения территориальной целостности Украины, но не указывает, кто ее нарушил, и кто является агрессором.

Также "Комментарии" рассказывали, что на саммит БРИКС приедет генсек ООН Антониу Гутерриш. Министерство иностранных дел Украины выразило резкое недовольство решением Антониу Гутерриша, Генерального секретаря ООН, принять приглашение от Владимира Путина на саммит БРИКС в Казани вместо участия в "саммите мира" в Швейцарии. Украинская сторона считает, что такой выбор вредит имиджу ООН и подрывает усилия по достижению мира.



