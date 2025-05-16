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Путина уже откровенно посылают даже его союзники: чего испугался диктатор

Путин отказался встретиться с президентом Бразилии, потому что тот сделал резкое заявление, вызвавшее у него страх

сегодня, 16:29
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Ткачик Олеся

Российский диктатор Владимир Путин избежал встречи с президентом Бразилии Лулой да Силвой из-за опасений давления на прекращение боевых действий, считает нардеп Валентин Наливайченко.

Путина уже откровенно посылают даже его союзники: чего испугался диктатор

Владимир Путин

По его словам, Лула да Силва еще до прибытия в Москву четко дал понять Путину свою позицию по поводу необходимости прекращения огня, даже выразив это в резкой форме.

"Президент Бразилии Лула Да Силва сделал самое главное. Еще перед тем, как его самолет сел в Москве, он четко сказал товарищу Путину, что он должен прекратить огонь. Он фактически даже выругался на Путина. Это нормальное заявление, по моему мнению. Он выругался в правильную сторону. Именно поэтому когда самолет президента Бразилии на пути из Пекина был на дозаправке в Москве, Путин испугался и побоялся встретиться с да Силвой", — считает нардеп.

Наливайченко подчеркнул, что отношения с Бразилией стратегически важны для России, ведь эта страна вместе с Китаем является основателем БРИКС — международного объединения, в котором Россия пытается сохранить хоть какую-то экономическую и политическую субъектность.

По его словам, Бразилия и Китай являются настоящими инициаторами создания БРИКС и именно благодаря этой организации Россия пытается демонстрировать свою международную роль. Кроме того, Бразилия является мощным экономическим и промышленным государством в мире. Впрочем, несмотря на всю важность двусторонних отношений, Путин не смог ничего сказать Луле да Силви, из-за чего и избежал встречи, добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин также испугался встречи с президентом Владимиром Зеленским, поэтому и не улетел в Стамбул на переговоры. А его депутаты хотят, чтобы Трамп ради мира выдал президента Украины РФ как военного преступника.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-prezident-brazilii-vilayav-putina-nardep-nalivaychenko-pro-prichini-vidmovi-kremlya-vid-zustrichi-z-da-silvoyu
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