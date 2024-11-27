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Путина в Казахстане ждал "украинский сюрприз" (ВИДЕО)

Флаг Украины появился на здании "Астана Опера" и в других местах

сегодня, 19:45
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Лиля Воробьева

Во время состоявшегося 27 ноября визита Владимира Путина в Казахстан произошло неожиданное: в столице страны Астане были замечены украинские флаги. Инцидент получил резонанс после того, как флаги появились на здании "Астана Опера", расположенном неподалеку от президентского дворца. В социальных сетях и средствах массовой информации событие активно обсуждается, предполагая его символический подтекст.

Путина в Казахстане ждал "украинский сюрприз" (ВИДЕО)

Путин в Казахстане (фото из открытых источников)

Видеозаписи с украинскими флагами, обнародованными в телеграмм-канале Nexta, свидетельствуют о том, что они появились не только на фасаде оперного театра, но и в других частях города. Некоторые казахские медиа сообщают, что это могло стать результатом хакерских действий, однако официальных заявлений со стороны властей пока не поступало.

Среди пользователей соцсетей это событие вызвало оживленное обсуждение. Одни шутили о сходстве цветов государственных флагов Украины и Казахстана, отмечая, что Путину придется привыкать к этой символике. Другие высказывали мнение о том, что акция может быть реакцией на предыдущие заявления российских чиновников, намекавших на то, что Казахстан может стать следующей целью после Украины.

Важно отметить, что Казахстан сохраняет нейтральную позицию по отношению к войне России против Украины, избегая четкой поддержки любой стороны. В то же время, среди населения страны все больше распространяются проукраинские настроения, особенно после агрессивной риторики российских политиков по отношению к Казахстану.

Кроме того, Казахстан является членом ОДКБ, организации, которую часто называют российским аналогом НАТО. Однако отношения между странами остаются напряженными. В частности, введение российских войск в Казахстан в январе 2022 года для подавления массовых протестов вызвало неоднозначную реакцию. Оппозиция назвала это событие актом оккупации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин снова собрался в заграничный визит



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