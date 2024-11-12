Российский диктор Владимир Путин решил, кто будет представлять интересы РФ на саммите Группы двадцати (G20) и Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского издания "ТАСС".

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Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое поручение дал глава Кремля. Такую информацию озвучил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

"Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", — сообщил посол.

Издание отмечает, что на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в 2024 году, который состоится 18-19 ноября. Он объяснил, что не хочет срывать мероприятие. По мнению президента, его появление на площадке "двадцатки" нарушило бы нормальную работу форума.

Отметим, что в случае прибытия Путина, Бразилия была бы обязана арестовать его по ордеру Международного уголовного суда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинцев на временно оккупированных территориях Украины, которые не проявляют лояльности к захватническому режиму, создадут специальные центры.

"Центры популяризации русского языка будут созданы на всех временно оккупированных территориях Украины. Такую "инициативу" выразил Путин", — сообщили в Центре. По данным Центра, лидер России поставил задачу в приоритетном порядке оснащать кабинеты русской словесности у уничтоженных российскими оккупантами Донецкой. Луганская, Запорожская и Херсонская области.