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Путиниста Газманова призвали осудить войну в Украине: как тот отреагировал

Неизвестные мужчины набросились на артиста с требованием осудить войну в Украине, однако тот "отморозился"

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", популярный российский артист Олег Газманов полетел в Дубай, чтобы выступить на корпоративе. Однако веселье закончилось не совсем хорошо для певца – к нему подошли мужчины и попросили осудить войну в Украине.

Путиниста Газманова призвали осудить войну в Украине: как тот отреагировал

Олег Газманов. Фото: из открытых источников

"Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны. Ты за войну?", — спросили у артиста.

При этом сам Газманов, который поддерживает российского диктатора Путина и полномасштабное вторжение в Украине, решил не продолжать этот разговор, несмотря на то, что гости корпоратива пытались отобрать у артиста микрофон, пока тот не скажет, что он против войны. Газманов решил не обострять конфликт и попросил незнакомцев дать ему нормально отдохнуть.                                                                                                   

Стоит отметить, что обстановка была накаленной. Глядя на видео, которое появилось в Telegram-канале "НеМалахов. Сливки", можно заметить, что инцидент едва не довел до драки, ведь гости были решительно настроены и их не устроило то, как им ответил артист.

Стоит отметить, Газманов в последнее время стал не только откровенно пропутинским артистом, но и записался в пропагандисты, активно восхваляя захватнические действия Кремля в Украине. Олег Газманов ездил в оккупированный Донецк и давал там концерты. 

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