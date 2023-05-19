Путинская пропагандистка получила загадочную посылку

Российская телеведущая Маргарита Симоньян получила на работе загадочную бандероль. Кремлевская пропагандистка проверила ее на содержание взрывчатки и указала свою версию, что это возможно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети Симоньян.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

Главная редакторка англоязычного новостного телевидения RT Маргарита Симоньян получила загадочную посылку из Гонконга, которая пришла на место ее работы. После проверки на содержание взрывчатки кремлевская пропагандистка выложила фото с содержимым бандероли в соцсети, где виден небольшой по размерам синий продолговатый предмет.

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По словам Симоньян, это некий чехол с неизвестным для нее назначением. Сама же Симоньян также озвучила версию своих близких, предположивших, что это может быть гаджет для секс-игр, этакий небольшой вибратор.





Маргарита Симоньян является одним из ближайших соратников российского диктатора Владимира Путина и его главной пропагандисткой. Однако иногда она позволяет себе критиковать Кремль. Несколько дней назад Симоньян обратилась к Владимиру Путину с просьбой указать "красную линию", то есть момент, после которого Кремлю остается только ядерная атака. Таким образом, она признала, что вторжение в Украину идет не по плану российского президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский пропагандист Владимир Соловьев призвал убить президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло после того, как кремлевские СМИ начали говорить о попытке покушения на Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что Кремль направил российским СМИ методички с реакцией на украинское наступление. В них рассматривается два варианта: удачные действия ВСУ во время наступления с отвоеванием оккупированных территорий и медленным продвижением украинской армии.