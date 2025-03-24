Согласно документу США и ОПЕК могут повлиять на мировые цены на нефть, что создает угрозу для российской экономики. Это сообщение появилось за несколько недель до того, как должны пройти переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о прекращении войны в Украине.

Трамп со своей стороны заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения он может ввести новые санкции против России. Также он анонсировал увеличение нефтедобычи в США и призвал Саудовскую Аравию, одного из лидеров ОПЕК нарастить добычу для поддержки мировой экономики.

Центробанк ежегодно проводит анализ экономических рисков в закрытых отчетах, однако в этот раз не уточнил конкретные сценарии возможного обвала рынка и угроз.

Ранее в подобных отчетах уже указывались риски, связанные с ценами на нефть, однако впервые так подробно отмечено возможности длительного периода низких цен.

"Министерство экономики также подготовило собственную презентацию для этой встречи, отметив дополнительные риски для экономики, в частности снижение активности инвесторов, рост расходов и проблему "плохих долгов". В то же время нет никаких признаков того, что ОПЕК планирует резкое увеличение добычи, которое могло бы повлечь за собой существенное падение цен", — говорится в отчете.

Также отмечается, что хотя США могут нарастить собственную добычу нефти, основной рост, вероятно, обеспечат страны, не являющиеся членами ОПЕК, такие как Гайана, Бразилия и Казахстан, где крупные международные нефтяные компании активно расширяют разработку месторождений.

"Существенным риском остается цена на нефть", — говорится в одном из слайдов, пересмотренных агентством Reuters. Среди потенциальных угроз отмечается резкое увеличение добычи как в США, так и в странах вне ОПЕК.

Также в документе указано, что резервные мощности ОПЕК находятся на почти рекордном уровне, что эквивалентно объемам экспорта сырой нефти из России.

"Исторический прецедент – после периода высоких цен на нефть в 1974-1985 годах наступили 18 (!!!) лет низких цен", – отмечено в одном из слайдов с тремя восклицательными знаками.

Как отмечает Reuters, нефть и газ всегда были одновременно ключевым преимуществом и слабым местом России с момента открытия одного из крупнейших в мире углеводородных бассейнов в Западной Сибири после Второй мировой войны.

В течение десятилетий высокие цены на нефть обеспечивали Кремлю экономическую стабильность и позволяли финансировать внешнеполитические проекты – от поддержки правительств Кубы до Анголы и Вьетнама.

Однако падение цен на нефть всегда приводило к серьезным потрясениям в экономике, что имело глобальные последствия. Самым ярким примером стал 1991 год, когда резкое сокращение нефтяных доходов привело к распаду Советского Союза.

Отмечается, что нефтяной обвал в 1980-х годах лишил СССР возможности соревноваться с США в гонке вооружений, что лишь усугубило экономический кризис. Эти события в конце концов привели к окончательному распаду Советского Союза – события, которое президент России Владимир Путин неоднократно называл "величайшей геополитической катастрофой ХХ века".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне пытаются масштабировать свою пропаганду — к 80-й годовщине победы над нацизмом в Кремле придумали очередную акцию, реализацию которой запустили по всему миру.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, чем занимаются российские дипломаты. Представители РФ по всему миру вручают медали и подарки от имени Путина. Награды получают выходцы из России. Награды вручают участникам Второй мировой войны, жителям блокадного Ленинграда и тому подобное, проживающим в разных странах.

