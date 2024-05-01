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Путинские инженеры заявили о работе над новым атомным крейсером "пятого поколения"

Российский конструктор Игорь Вильнит утверждает, что его конструкторское бюро судостроения приступило к работе над проектом атомного подводного крейсера "пятого поколения".

сегодня, 16:33
Автор:
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Slava Kot
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Российское центральное конструкторское бюро судостроения "Рубин" разрабатывает стратегическую атомную подлодку "пятого поколения". Об этом заявил гендиректор компании Игорь Вильнит в комментариях для российских пропагандистских СМИ.

Путинские инженеры заявили о работе над новым атомным крейсером "пятого поколения"

Российский атомный крейсер "Петр Великий". Фото из открытых источников

Генеральный директор конструкторского бюро "Рубин" Игорь Вильнит утверждает, что Россия будет строить новый атомный крейсер стратегического значения.

"Мы приступили к работе по стратегической лодки пятого поколения", — сказал Вильнит, однако практически не рассказал о характеристиках будущего корабля.

По словам российского конструктора, у нового подводного атомного крейсера будут лучшие характеристики, чем в проекте корабля "Арктур", который был презентован на форуме "Армия-2022". Тогда россияне утверждали, что "Арктур" предназначен для деятельности в условиях Арктики и может перевозить 12 межконтинентальных баллистических ракет. Предусмотренная длина корпуса субмарины составляла 134 метра, а численность экипажа – около 100 человек.

Однако, после объявления нового проекта корабля "пятого поколения", неизвестно, будет ли "Арктур" когда-нибудь построен российскими конструкторами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне заявили о создании танков "четвертого поколения" Т-14 Армата, якобы отправившихся на войну в Украину. Однако впоследствии выяснилось, что российские танки не участвовали в боевых действиях и были изъяты с фронта. В РФ это объяснили якобы высокой ценой обслуживания танков нового поколения.

Также "Комментарии" писали о министре обороны РФ Сергея Шойгу, который анонсировал оружие "нового поколения", которое должно поступить до конца года в российскую армию.



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Гарик

сегодня, 16:41

Та та та та,бла бла бла...очередной аналвговне


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