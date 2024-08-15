Путинский олигарх подал в суд: хочет вернуть свои замороженные миллиарды

Российский олигарх, соучредитель и председатель наблюдательного совета директоров консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман подал иск против Люксембурга на 16 млрд долларов из-за решения европейской страны заморозить его активы. Адвокаты Фридмана ссылаются на инвестиционный договор 1989 года между Люксембургом и бывшим СССР.



Российский олигарх Михаил Фридман. Фото из открытых источников

В документах, описывающих иск, команда адвокатов Фридмана жалуется, что санкции ЕС были применены без надлежащей процедуры, а его активы все еще заморожены. По словам Фридмана, это блокирует его работу, поэтому он требует "компенсации на основе справедливой рыночной стоимости" и указывает, что по его прогнозам сумма будет составлять не менее 16 млрд долларов.

Фридман в своем иске ссылается на инвестиционное соглашение 1989 года между Люксембургом и Советским Союзом отметив, что Люксембург нарушил инвесторскую защиту. Интересно, что в команде российского олигарха работает Шери Блэр, супруга бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Михаил Фридман попал в санкционный список ЕС после полномасштабного вторжения РФ. Европейский Союз тогда описал российского бизнесмена как одного из главных финансистов Путина, находящегося в окружении российского диктатора. Ранее Фридман успешно выиграл суд против ЕС после чего был изъят из списка санкций в апреле 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском олигархе, купившем замок в Италии на украинское зерно.

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