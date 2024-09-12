Путинский советник: пора применить ядерное оружие против Украины

После масштабных ударов по РФ и боям в Курской области советник администрации Путина Сергей Караганов призвал сменить ядерную доктрину России. Он предлагает использовать ядерное оружие для ударов по Украине, а также атаковать ракетами Берлин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Советник Путина Сергей Караганов. Фото из открытых источников

В одном из недавних интервью для росСМИ глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил о необходимости России использовать ядерное оружие для удара по Украине. По его словам, это должен быть ответ за атаки Украины по территории РФ, спровоцированные российским полномасштабным вторжением.

"Пора заявить, что на любые массированные удары по нашей территории мы имеем право ответить ядерным ударом. Это касается и любых захватов нашей территории", — сказал Караганов.

Советник администрации Путина считает, что ядерная доктрина РФ устарела и на практике не выполняет функции применения такого оружия. По словам Караганова, это "аморально", поэтому следует переработать ядерную доктрину России.

"Обязанность России – резко активизировать ядерный фактор в мировой политике и убедить наших противников в том, что мы готовы применить ядерное оружие в случае любых посягательств на нашу территорию и наших граждан", – рассказал Караганов.

Кроме того, Караганов добавил, что война в Украине "ведется на уничтожение России", а в случае, если дрон снова будет летать близ Кремля, Россия должна нанести ракетный удар по столице Германии, как украинского партнера.

Это не первые заявления российского чиновника атаковать Европу. В 2016 году он призвал Россию нанести удар по странам НАТО, а в 2023 году предлагал превентивный ядерный удар по Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина может создать ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали, что американские исследователи обнаружили секретную базу РФ, на которой хранится ядерное оружие.