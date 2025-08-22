logo

Главная Новости Мир Россия Путину пришлось пойти на поклон к Лукашенко: какую проблему так и не решили в РФ
Путину пришлось пойти на поклон к Лукашенко: какую проблему так и не решили в РФ

После временно оккупированного Крыма, Забайкалья и Приморского края нехватка бензина добралась и до Курильских островов.

22 августа 2025, 11:10
Клименко Елена

Топливный кризис охватил не только Крым, но и отдаленные регионы России, включая Забайкалье, Приморский край и Курильские острова. В этих областях продажи бензина жестко ограничены: приоритет получают только государственные структуры, в частности спецслужбы и аварийные службы.

Путину пришлось пойти на поклон к Лукашенко: какую проблему так и не решили в РФ

Фото: из открытых источников

Региональные администрации один за другим вводят ограничения на реализацию бензина, подтверждающие данные Службы внешней разведки Украины. Сложная ситуация привела к тому, что Россия вынуждена срочно закупать горючее в соседней Беларуси. По информации концерна "Белнефтехим", во второй половине августа наблюдался резкий скачок спроса на белорусские нефтепродукты со стороны российских компаний.

Дефицит бензина постепенно распространяется с юга России на отдаленные острова. В частности, на Курильских островах с 20 августа действуют жесткие лимиты на продажу горючего – не более 10 литров на одного человека. При этом бензин в приоритете получают только те, кто обеспечивает критически важные функции в регионе: экстренные службы, силовые структуры, а также предприятия, поддерживающие жизнедеятельность населения.

Местные жители воспринимают эти ограничения как свидетельство того, что топливный кризис в России только усугубляется. Аналитики прогнозируют, что цены на бензин в стране продолжат расти, по крайней мере, до сентября. Особенно уязвимы остаются регионы с усложненными логистическими условиями, где перебои с поставками будут продолжаться. В то же время, по оценкам экспертов, пока не ожидается полномасштабная топливная катастрофа.

Как уже писали "Комментарии", удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя часть мощностей на территории России. Рынок столкнулся с острой нехваткой бензина. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.



Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/benzynu-nemaie-rosiya-vvodyt-limity-i-terminovo-zakupovuie-palne-u-bilorusi
