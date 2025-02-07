В России пытаются сделать оптимистическую картинку по поводу экономической ситуации, однако ситуация выглядит плохо. В Центре противодействия дезинформации акцентировали внимание, что российские медиа активно освещают показательный доклад премьер-министра страны Михаила Мишустина диктатору Владимиру Путину по ситуации в экономике РФ.

Фото портал "Комментарии"

"Доклад Мишустина содержит традиционные пропагандистские тезисы: "Россия успешно справилась с санкциями", "рост ВВП выше ожидаемого и выше чем в США", "растут доходы населения и промпроизводство" и т.д.", — приводят примеры в ЦПД.

По данным аналитиков Центра, подобные доклады об "успехах российской экономики" делаются исключительно в целях пропагандистской цели, чтобы убедить население РФ, что их жизнь "улучшается", и построены на манипуляциях со статистикой.

“На самом деле, фактический рост ВВП – результат работы российского ВПК на войну против Украины, прироста добавленной стоимости в непроизводственной сфере и других показателей. По оценкам независимых российских экспертов, реальное производство в РФ пока на грани стагнации. Отдельные отрасли, такие как угольно-добывающая, металлургия и т.д., на фоне санкций и высокой инфляции демонстрируют устойчивое падение. Также большое количество предприятий РФ на грани банкротства", – говорится в сообщении Центра.

Аналитики Центра отметили, что власти России вынуждены прибегать к манипуляциям, чтобы скрыть от людей реальное состояние экономики.

Напомним, что вражеские войска, как писал портал "Комментарии", поспешили доложить в Кремль о захвате города Торецк.



