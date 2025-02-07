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Кречмаровская Наталия
В России пытаются сделать оптимистическую картинку по поводу экономической ситуации, однако ситуация выглядит плохо. В Центре противодействия дезинформации акцентировали внимание, что российские медиа активно освещают показательный доклад премьер-министра страны Михаила Мишустина диктатору Владимиру Путину по ситуации в экономике РФ.
Фото портал "Комментарии"
По данным аналитиков Центра, подобные доклады об "успехах российской экономики" делаются исключительно в целях пропагандистской цели, чтобы убедить население РФ, что их жизнь "улучшается", и построены на манипуляциях со статистикой.
Аналитики Центра отметили, что власти России вынуждены прибегать к манипуляциям, чтобы скрыть от людей реальное состояние экономики.
Напомним, что вражеские войска, как писал портал "Комментарии", поспешили доложить в Кремль о захвате города Торецк.
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