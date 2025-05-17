Путину тогда точно будет не до войны: названы сроки начала больших проблем РФ

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Клименко Елена
Бывший глава Центрального командования армии США (2008-2010) и эксдиректор ЦРУ (2011-2012) Дэвид Петреус прогнозирует серьезные финансовые трудности для России уже в 2025 году, когда, вероятно, иссякнут средства Фонда национального благосостояния (ФНБ РФ).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что МВФ, Всемирный банк и глобальные рынки не станут источником помощи России. В случае истощения резервов страна остается практически без наружной денежной поддержки.
Петреус также отметил, что не может с уверенностью сказать, сможет ли РФ продолжить войну после исчерпания фонда, однако подчеркнул, что финансирование военных действий без стабильного резерва под большим вопросом.
Дополнительным фактором, усугубляющим ситуацию, является падение цен на нефть. По словам Петреуса, уменьшение глобальных ограничений со стороны ОПЕК и рост добычи нефти в США будут оказывать давление на нефтяные доходы России.
Портал "Комментарии" писал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды. Лидер Франции отметил, что в Украине на карту поставлена безопасность, поэтому Украина и Запад хотят прекращения огня на земле, в море и в воздухе на 30 дней.
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