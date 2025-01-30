Путину важны только три вещи: в РФ заявили о деградации диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин в разговоре с пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вроде бы нелегитимен, а потому не может подписывать мирные соглашения. В то же время, он допустил возможность отправки определенных представителей для переговоров с Зеленским. Как отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, такими заявлениями Путин лишь смеется над миром. По его мнению, кремлевский руководитель почувствовал слабость и пытается диктовать свои правила.

Владимир Путин

"Диктатор понимает, что Зеленский как раз и есть легитимный президент, а вот он – нет. Путин давно занимается узурпацией власти, переписыванием конституции, фальсификацией выборов и репрессиями несогласных", – подчеркнул Гудков.

Политик также отметил, что глава Кремля действует по классической схеме пропаганды, обвиняя других в том, в чем виноват сам. Однако мир хорошо осознает, что Путин незаконно удерживает власть.

Кроме того, Гудков подчеркнул, что у Путина нет ни морали, ни принципов, которые могли бы сдерживать его в ведении жестокой войны против Украины.

"Ему важны только деньги, власть и роскошь. Это пример деградации тиранов и диктаторов, который прошел за последние 100 лет", — отметил российский политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин оказался в сложной ситуации, ведь исторически после перемирия, завершавшего большинство войн, обычно наступал политический кризис, отметил американский политолог Рамиз Юнус. При этом он подчеркнул, что удержать власть Путину будет очень непросто.



