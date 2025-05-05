Путин истерически требует принудить Украину к капитуляции

России не пришлось применять ядерное оружие в Украине и есть надежда, что этого не нужно, заявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Владимир Путин

Как отметил военный, политолог Виктор Таран, Россия начала очередной шантаж, в первую очередь рассчитанный на партнеров Украины.

"По-моему, он рассчитан не на украинцев, нас уже ничем не испугаешь, а на наших партнеров из Европы и Америки. Мол или сажайте Украину за стол переговоров (зачеркнуто) за стол капитуляции, или мы начнем наносить ядерные удары", — отметил Таран.

По его убеждению, подобными угрозами Россия уже никого не может испугать.

"Истерика со стороны врага это очень и очень хорошо, ведь тот, кто первым теряет выдержку в долгосрочной борьбе, тот обязательно проигрывает. Только вопрос времени", – отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин заявил, что Москва пока не видит необходимости применить ядерное оружие на войне в Украине. По его словам, Россия без ядерного оружия сможет выполнить свои цели на войне против Украины. Владимир Путин получил вопрос от российского пропагандиста Павла Зарубина по поводу причин, почему Кремль не использует ядерное оружие против Украины. "Не было необходимости применять оружие. Надеюсь, и не потребуется", — ответил Путин. При этом он добавил, что Москва не поддается на провокации.

Также "Комментарии" рассказывали , что Путин, Трамп и Си хотят вместе поделить мир. Если Украина согласится на новый раздел мира, уступит давление и не будет трогать Москву, то ей, возможно, разрешат некоторое время существовать на землях Галиции, но не долго.



