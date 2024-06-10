Путни изменил цели в войне в Украине: к чему на самом деле стремится диктатор

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин публично подтвердил, что каждый месяц в террористической России мобилизуют около 30 тысяч человек. Это, отметил политолог, военный Виктор Андрусов, компенсирует их потери, которые в среднем составляют около 1000 человек в день.
Владимир Путин
По его словам, Россия адаптировалась к ситуации: конвейер "по поставке мяса" на фронт работает стабильно, китайские станки позволяют быстро восстанавливать и снимать с хранения технику, корейские снаряды и иранские дроны поддерживают атакующие действия.
То есть, подчеркивает эксперт, для Путина совершенно не принципиально, сколько территории захвачено, принципиально – атаковать.
Впрочем, по его словам, к сожалению, это возможно только при условии введения на фронт новых бригад, проведения контрнаступательных операций. Кроме того, добавляет он, решение вопросов по поставкам снарядов должно кратно увеличить российские потери, хотя бы до 2000 человек в день.
По его словам, в позиционной войне, на которую похожа наша, на первое место выходят ресурсы. К сожалению, партнеры не смогли обеспечить ценовой потолок для российской нефти в 60 долларов, как планировали, кроме того у них даже нет желания заставить санкции реально работать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин проговорился о потерях РФ.
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