Путни изменил цели в войне в Украине: к чему на самом деле стремится диктатор

Кремлевский диктатор Владимир Путин публично подтвердил, что каждый месяц в террористической России мобилизуют около 30 тысяч человек. Это, отметил политолог, военный Виктор Андрусов, компенсирует их потери, которые в среднем составляют около 1000 человек в день.

Владимир Путин

"С начала года орки захватили 752 кв. км нашей земли и потеряли ориентировочно 160 000 человек (убитыми и ранеными). Таким образом, 1 кв км обходится им примерно в 212 солдат. Это невероятные потери на самом деле, но враг их пока не ощущает",

– отметил эксперт.

По его словам, Россия адаптировалась к ситуации: конвейер "по поставке мяса" на фронт работает стабильно, китайские станки позволяют быстро восстанавливать и снимать с хранения технику, корейские снаряды и иранские дроны поддерживают атакующие действия.

"Для Путина эта ситуация – это своего рода достигнутая стабильность, которая сохраняет инициативу за российскими войсками, а потому рано или поздно, по его мнению, все случится. И здесь есть большое изменение по сравнению с тем, что было. Раньше целью были украинские территории, а сейчас цель – поддержка наступления и игра в долгую",

– отметил Андрусов.

То есть, подчеркивает эксперт, для Путина совершенно не принципиально, сколько территории захвачено, принципиально – атаковать.

"Поскольку он скорее перевелся на военные рельсы, ему кажется, что он без проблем может себе ждать годами, а мы нет. Конечно, для нас очень важно переломить эту "путинскую новую стабильность", и любой ценой вырвать инициативу",

– подчеркнул эксперт.

Впрочем, по его словам, к сожалению, это возможно только при условии введения на фронт новых бригад, проведения контрнаступательных операций. Кроме того, добавляет он, решение вопросов по поставкам снарядов должно кратно увеличить российские потери, хотя бы до 2000 человек в день.

"Это создаст пробел в работе мясного конвейера, что приведет к потере инициативы, не возможности атаковать и местами даже обороняться",

– подчеркнул Андрусив.

По его словам, в позиционной войне, на которую похожа наша, на первое место выходят ресурсы. К сожалению, партнеры не смогли обеспечить ценовой потолок для российской нефти в 60 долларов, как планировали, кроме того у них даже нет желания заставить санкции реально работать.

"Хотя неравномерное исполнение санкций приводит к серьезному дисбалансу и неравенству в западной экономике – это слабо мотивирует начать жестко бороться с нарушителями",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин проговорился о потерях РФ.



