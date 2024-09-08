Путни просит о срочной встрече с Си: чего хочет диктатор от Китая

Владимир Путин стремится к встрече с китайским лидером Си Цзиньпином, поскольку проблемы Кремля становятся все более серьезными, и диктатору приходится искать компромиссы с Пекином. В России уже открыто признают затруднения с банковскими платежами, в частности в Китае, заявил в эфире 24 канала экономист Максим Блант. По его словам, Путин постарается улучшить свои позиции путем уступок Китаю. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке он встретился с представителем Китая и предложил встречу с Си Цзиньпином.

Путин и Си

Экономист считает, что Путин, вероятно, обеспокоен тем, что ему до сих пор не удалось договориться о продолжении строительства газопровода "Сила Сибири 2" и решить проблему с российскими платежами, принимаемыми в Китае неохотно.

"Единственное, что Путин может предложить Си Цзиньпину – создать некую межгосударственную структуру и расплачиваться золотом. Это не такой уж невозможный сценарий, потому что Китай скупает золото. Это контролировать гораздо сложнее, чем какие-либо финансовые платежи, к которым причастны китайские банки, подключенные к международной финсистеме", — отметил Блант.

Стоит отметить, что к моменту открытия Восточного экономического форума в России рубль на Московской бирже упал по отношению к юаню на 5%. Причины этого падения являются длительными, хотя "Роснефть" вызвала дополнительный спрос на китайскую валюту, разместив облигации в юанях с более низкими процентами. Банки и инвесторы начали скупать юани, чтобы предоставить "Роснефти" кредиты.

Однако, говорит экономист, главные факторы — выход многих банков из Московской биржи после санкций США, из-за чего спрос на валюту сохраняется, а импортеры никуда не исчезли.

По его мнению, в сложившейся сложной ситуации Путину необходимо искать выход, и Кремль может стимулировать торговлю с Китаем, уступая в переговорах. Блант считает, что новое соглашение между странами возможно, однако улучшения для Москвы наступят не скоро.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ активно помогает также Иран, который поставил ей баллистические ракеты.



