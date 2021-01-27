Пьяную модель Playboy задержали за попытку убить подругу

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Кириєнко Анна
В Москве задержали известную модель Playboy Кристину Козину. Накануне девушка поссорилась с подругой, с которой вместе отдыхала, а потом устроила резню. Об инциденте сообщил российский ресурс Рен ТВ.
Модель Playboy набросилась на подругу с ножом. Фото: fakty.ua
На момент происшествия девушка находилась вместе с подругой в одной столичной квартире. Девушки веселились и распивали алкогольные напитки. Вскоре между ними произошла ссора, которая впоследствии переросла в серьезный конфликт. Девушки были обижены друг на друга и не знали меры в обвинениях. Кристина Козина не выдержала и схватилась за нож, выкрикивая угрозы об убийстве.
В результате подруга Козиной получила ножевое ранение, кроме того, у нее порезанные пальцы.
После инцидента девушка обратилась в полицию. Известную модель задержали правоохранители. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжается проверка и установка деталей.
Кроме участия во многих проектах Playboy, девушка ведет свой блог в Инстаграме под ником "Блондинка твоей мечты".
Сообщается, что ранее модель привлекалась к ответственности за приобретение наркотических веществ.
Напомним, что 32-летний мужчина Энтони Лоффредо прославился благодаря своей необычной внешности. Француз сделал несколько радикальных трансформаций тела, чтобы стать похожим на "черного инопланетянина". Фотографии парня смотрите в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальных сетях пикантный снимок, который не остался без внимания поклонников. На нем она позирует в купальнике, сидя на белом песке на Мальдивах. Фото можно посмотреть здесь.
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