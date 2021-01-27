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Пьяную модель Playboy задержали за попытку убить подругу

Между моделью Playboy Кристиной Козиной и ее подругой возник конфликт

сегодня, 17:10
Автор:

Кириєнко Анна

В Москве задержали известную модель Playboy Кристину Козину. Накануне девушка поссорилась с подругой, с которой вместе отдыхала, а потом устроила резню. Об инциденте сообщил российский ресурс Рен ТВ.

Пьяную модель Playboy задержали за попытку убить подругу

Модель Playboy набросилась на подругу с ножом. Фото: fakty.ua

На момент происшествия девушка находилась вместе с подругой в одной столичной квартире. Девушки веселились и распивали алкогольные напитки. Вскоре между ними произошла ссора, которая впоследствии переросла в серьезный конфликт. Девушки были обижены друг на друга и не знали меры в обвинениях. Кристина Козина не выдержала и схватилась за нож, выкрикивая угрозы об убийстве.

В результате подруга Козиной получила ножевое ранение, кроме того, у нее порезанные пальцы.

После инцидента девушка обратилась в полицию. Известную модель задержали правоохранители. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжается проверка и установка деталей.

Кроме участия во многих проектах Playboy, девушка ведет свой блог в Инстаграме под ником "Блондинка твоей мечты".

Сообщается, что ранее модель привлекалась к ответственности за приобретение наркотических веществ.

Напомним, что 32-летний мужчина Энтони Лоффредо прославился благодаря своей необычной внешности. Француз сделал несколько радикальных трансформаций тела, чтобы стать похожим на "черного инопланетянина". Фотографии парня смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальных сетях пикантный снимок, который не остался без внимания поклонников. На нем она позирует в купальнике, сидя на белом песке на Мальдивах. Фото можно посмотреть здесь.


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Источник: https://www.unian.ua/russianworld/ponozhovshchina-v-moskvi-model-playboy-napala-na-podrugu-novini-rosiji-11299880.html?_ga=2.35344738.2137492195.1611694061-323982004.1603272846
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