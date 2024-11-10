Генерал-майор армии Российской Федерации Павел Клименко погиб в ДТП в оккупированной Донецкой области, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Павел Клименко (фото из открытых источников)

Согласно данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, ссылающегося на документы и показания очевидцев, Клименко на большой скорости съехал с мотоциклом в кювет, получив смертельные травмы.

"Официальное заключение, однако, свидетельствует, что он якобы попал в кювет из-за обстрела с применением БПЛА. В то же время другие ехавшие рядом мотоциклисты не получили никаких повреждений. Несмотря на это, Клименко планируют представить к награде звездой 'герой россии'," – говорится. в сообщении.

При транспортировке в больницу на теле Клименко не были обнаружены термические или осколочные повреждения, которые были бы типичными для взрыва. Медики зафиксировали многочисленные переломы, такие как травмы таза, бедра, ребер и головы, которые характерны для мотоциклетной аварии.

Инцидент произошел 6 ноября около 19:30, когда Клименко возвращался в оккупированный Донецк в компании троих мотоциклистов.

"В районе восточной окраины Красногоровки генерал вместе с мотоциклом на большой скорости съехал в кювет, где и получил тяжелые травмы", — уточняется в материале. Генерал РФ был доставлен в Республиканский центр травматологии. В 22.00 там была констатирована смерть Клименко.

"ВЧК-ОГПУ обратил внимание и на личности рядовых военнослужащих, сопровождавших генерала. Как оказалось, оба были неоднократно судимы за кражи, мошенничество, разбой и другие преступления", – резюмируется в сообщении.

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