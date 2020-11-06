Пятеро детей погибли при пожаре в Смоленской области

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Владимир Лавский
Этой ночью в Ельне загорелся частный деревянный дом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В огне погибло 7 человек, 5 из которых дети. Спастись смог только 1 человек — глава семьи Михаил Калабух. Среди погибших его жена Ульяна, их годовалые близнецы и еще двое детей. А также мать Ульяны Оксана Шибанова. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК — причинение смерти по неосторожности.
Как ранее сообщали "Комментарии", умерла вдова Валерия Лобановского.
На 81-м году жизни скончалась супруга легендарного динамовского тренера Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна.
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