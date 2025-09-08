Российский диктатор Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток, сообщает пропагандистское агентство ТАСС. Россия подписала документ в 1998 году. Конвенция обязывает страны предотвращать жестокое обращение с заключенными и разрешает международные инспекции тюрем.

Пытки в России будут почти легализованы: какое распоряжение дал Путин

Москва объясняет шаг тем, что больше не может участвовать в работе Европейского комитета по предотвращению пыток. Последний визит его представителей в Россию состоялся в 2021 году, позже доступ был закрыт. В ноябре 2024 года Комитет обвинил Москву в отказе от сотрудничества.

Правозащитники давно сообщают о пытках в российских тюрьмах и колониях. Такие показания дают и украинские военнопленные, уволенные во время обменов. По словам представителей ООН, места лишения свободы в России и на оккупированных территориях Украины превращаются в "черные дыры".

Выход из конвенции станет продолжением курса Кремля: еще в 2022 г. Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека и лишила своих граждан возможности обращаться в Европейский суд.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Второй Западный окружной военный суд России вынес приговоры четырем украинским военнопленным: подполковнику Андрею Антоненко, капитану Андрею Кулишу, младшему лейтенанту Денису Ткаченко и сержанту Алексею Мазуренко.

Российское государственное пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что военные попали в плен в Брянской области РФ. Антоненко приговорили к 28 годам лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима, а также назначили штраф в 2 миллиона рублей. Кулиша и Мазуренко приговорили к 26 годам лишения свободы, Ткаченко – к 27 годам.