Ракета уничтожит бункер с Путиным: названы спецслужбы стран, которые могут ликвидировать диктатора

Перспективы завершения войны связаны либо с уничтожением путинского режима, либо со смертью российского диктатора Владимира Путина. Устранение главы Кремля могут осуществить спецслужбы ведущих государств мира, отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Владимир Путин

В частности, он отметил, что в такие страны могут принадлежать Украина, США или Великобритания. Для проведения операции нужны только политическая воля, соответствующее решение и удачный момент, поскольку охрана Путина чрезвычайно мощна.

"Или это будет спецоперация или ракета, направленная на бункер. Практика доказывает, что не существует таких бункеров, куда бы не смогла проникнуть хорошо подготовленная ракета", — отметил журналист.

Яковенко также предположил, что устранить диктатора могут и силы внутри России. Однако пока предпосылки для этого отсутствуют, поскольку окружение Путина боится его больше, чем последствия его политики.

"Такое устранение Путина станет возможным лишь тогда, когда Россия потерпит серьезное военное поражение. В таком случае может появиться кто-то вроде второго Пригожина, способный на переворот в российской оккупационной армии", — пояснил оппозиционер.

Ключевую роль в изменении политического ландшафта России, по мнению Яковенко, будут играть события в поле боя. Именно военные неудачи могут стать толчком к внутренним трансформациям в стране, что в конечном счете приведет к устранению Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Москве могут проходить закрытые обсуждения по устранению российского диктатора Владимира Путина, об этом заявил социолог Игорь Эйдман. В то же время, он отмечает, что о таких переговорах станет известно только тогда, когда в России начнется мятеж.



