Ракета уничтожит бункер с Путиным: названы спецслужбы стран, которые могут ликвидировать диктатора

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Ткачик Олеся
Перспективы завершения войны связаны либо с уничтожением путинского режима, либо со смертью российского диктатора Владимира Путина. Устранение главы Кремля могут осуществить спецслужбы ведущих государств мира, отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
Владимир Путин
В частности, он отметил, что в такие страны могут принадлежать Украина, США или Великобритания. Для проведения операции нужны только политическая воля, соответствующее решение и удачный момент, поскольку охрана Путина чрезвычайно мощна.
Яковенко также предположил, что устранить диктатора могут и силы внутри России. Однако пока предпосылки для этого отсутствуют, поскольку окружение Путина боится его больше, чем последствия его политики.
Ключевую роль в изменении политического ландшафта России, по мнению Яковенко, будут играть события в поле боя. Именно военные неудачи могут стать толчком к внутренним трансформациям в стране, что в конечном счете приведет к устранению Путина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Москве могут проходить закрытые обсуждения по устранению российского диктатора Владимира Путина, об этом заявил социолог Игорь Эйдман. В то же время, он отмечает, что о таких переговорах станет известно только тогда, когда в России начнется мятеж.
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