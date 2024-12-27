logo

BTC/USD

94491.16

ETH/USD

3353.36

LTC/USD

99.03

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Ракета уничтожит бункер с Путиным: названы спецслужбы стран, которые могут ликвидировать диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракета уничтожит бункер с Путиным: названы спецслужбы стран, которые могут ликвидировать диктатора

Устранить Путина могут как спецслужбы ведущих стран, так и российские элиты

27 декабря 2024, 18:40 comments1482
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Перспективы завершения войны связаны либо с уничтожением путинского режима, либо со смертью российского диктатора Владимира Путина. Устранение главы Кремля могут осуществить спецслужбы ведущих государств мира, отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Ракета уничтожит бункер с Путиным: названы спецслужбы стран, которые могут ликвидировать диктатора

Владимир Путин

В частности, он отметил, что в такие страны могут принадлежать Украина, США или Великобритания. Для проведения операции нужны только политическая воля, соответствующее решение и удачный момент, поскольку охрана Путина чрезвычайно мощна.

"Или это будет спецоперация или ракета, направленная на бункер. Практика доказывает, что не существует таких бункеров, куда бы не смогла проникнуть хорошо подготовленная ракета", — отметил журналист.

Яковенко также предположил, что устранить диктатора могут и силы внутри России. Однако пока предпосылки для этого отсутствуют, поскольку окружение Путина боится его больше, чем последствия его политики.

"Такое устранение Путина станет возможным лишь тогда, когда Россия потерпит серьезное военное поражение. В таком случае может появиться кто-то вроде второго Пригожина, способный на переворот в российской оккупационной армии", — пояснил оппозиционер.

Ключевую роль в изменении политического ландшафта России, по мнению Яковенко, будут играть события в поле боя. Именно военные неудачи могут стать толчком к внутренним трансформациям в стране, что в конечном счете приведет к устранению Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Москве могут проходить закрытые обсуждения по устранению российского диктатора Владимира Путина, об этом заявил социолог Игорь Эйдман. В то же время, он отмечает, что о таких переговорах станет известно только тогда, когда в России начнется мятеж.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/likvidatsiya-putina-spetssluzhbi-yakih-krayin-mozhut-pozbutisya_n2716210
Теги:

Новости

Все новости