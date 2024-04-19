Расходы на войну растут. РФ засекретила более 20% бюджетных расходов

Российские власти продолжают наращивать секретные расходы федерального бюджета. Таким образом, Кремль скрывает гигантские расходы на войну с Украиной.

Россия увеличивает расходы на войну против Украины. Фото из открытых источников

Как пишет издание "РБК", война против Украины уже обошлась российским налогоплательщикам в 10 трлн рублей. В 2024 году россияне заплатят за агрессию своей страны еще 11 трлн рублей.

Издание отмечает, что в 2023 году практически каждый четвертый рубль, израсходованный правительством России, пошел на засекреченные статьи бюджетных расходов. Доля секретных расходов российского правительства (22,6% годового бюджета) в прошлом году стала рекордной за два десятилетия доступной статистики, ведущейся в РФ с 2005 года. Общая сумма засекреченных расходов РФ на войну в 2023 году достигла 7,33 триллиона рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.