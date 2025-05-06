Раскрыта правда, почему мировые лидеры фанатично поддерживают Путина

Не весь мир считает кремлевского диктатора Владимира Путина преступником. Как говорит политический эксперт Александр Кочетков, правда в том, что к Виктору Орбану и Роберту Фицо в Украине фактически привыкли. Впрочем, генерация своих орбанов идет в Румынии, Чехии, Германии, Франции и дальше по списку. Например, политические лидеры Африки почти полностью заражены орбанизмом, главными симптомами которого является противоестественное уважение к Путину как "защитнику интересов собственной страны" и требования прекратить поддержку Украины, отдавая ее в жертву агрессору.

Владимир Путин

Дело в том, говорит эксперт, что ООН, ВОЗ, ВГД, ЕС, НАТО и другие подобные глобальные организации превратились в бюрократические крепости. В этих условиях, по его словам, поднял голову Путин и провозгласил, что Россия настолько велика, что не желает жить по правилам, которые формулировала не она.

"А первое и главное российское правило – это "Будем делать что угодно, и ничего нам за это не будет". И такой подход с позиций "можно все, лишь бы это упаковать в обертку национальных интересов" очень понравился тем, кого пугали новации и глупость глобалистов. Поэтому во многих странах начали поднимать головы, кто не хочет жить по правилам, кому нравится сознательно их нарушать", — подчеркнул Кочетков.

Именно для них Путин стал своеобразным образцом. Кроме того, говорит Кочетков, после того, как Дональд Трамп начал со своей стороны разрушать мировой порядок, построенный на правилах, процесс отхода от глобализма-либерализма в мире приобрел признаки лавинообразного и получил название "трампизма".

В этих условиях Украина отчаянно противостоит военному давлению значительно большей страны, она оказывает эффективное сопротивление грубой силе и настаивает на соблюдении международных правил и положений, в частности, о нерушимости границ и наказании агрессора.

"И это ужасно раздражает антиглобалистов и радикалов всех сортов, националистов, в первую очередь. Потому что разрушает понятный для них мир трампизма-путинизма, где сильный имеет право издеваться и даже уничтожать слабого, а тот не имеет права даже защищать себя", — добавил эксперт.

Он убежден, что единственный вариант поменять отношение к Украине адептов современного антиглобализма — стать победителями в войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, почему на самом деле Путина начал войну против Украины.



