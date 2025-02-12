Раскрыто, почему спецпосланник Трампа на самом деле летал на встречу с Путиным

Москву посетил спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа. По всей вероятности, он мог встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, однако неизвестно, обсуждали ли они войну в Украине или другие геополитические вопросы, отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Владимир Путин

При этом эксперт предположил, что Путин мог предложить Виткоффу отказаться от своего влияния на Ближнем Востоке, в частности, прекратить поддержку Ирана, ХАМАСа и "Хезболлы". В ответ диктатор, возможно, потребовал бы, чтобы Трамп отказался от помощи Украине.

"Теоретически мы не можем исключить такой вариант. Виткофф, возможно, летал, чтобы обсудить детали выхода России с Ближнего Востока", – предположил он.

Однако эксперт также подчеркнул, что подобный "обмен влиянием" вряд ли входит в планы Вашингтона, ведь Трамп недавно подтвердил, что Украина продолжит получать американское оружие.

В ближайшее время в Киев должен прибыть министр финансов США для переговоров по редкоземельным материалам. По словам Галлямова, Трамп нашел формулу, позволяющую ему поддерживать Украину оружием, не нарушая собственных предвыборных обещаний по сокращению международных обязательств США.

Фактически, говорит эксперт, Трамп принял предложенную Владимиром Зеленским формулу сотрудничества.

Также стало известно, что в США временно приостановили разработку плана завершения войны в Украине, пока советник Трампа Кит Келлог не проведет консультации с европейскими союзниками и Киевом. Визит в Москву пока не планирует.

Это может свидетельствовать о том, что администрация Трампа не намерена вести переговоры с Путиным без предварительного согласования позиции с Европой и Украиной.

Галлямов предположил, что визит Виткоффа в Москву мог быть связан с другими вопросами. По всей вероятности, он обсуждал с Кремлем ядерную программу Ирана, к которой может быть причастна Россия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может отказаться от "проекта Украина".





