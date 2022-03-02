Расплата за войну в Украине: с чем уже столкнулась путинская Россия – что ждет россиян в будущем

Путинская Россия, вероломно напавшая на свободную Украину, уже терпит серьезные потери. И это только начало того краха, который агрессор должен пережить. Более подробно об этом изданию "Комментарии" рассказал политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Пять последствий для России за вторжение в Украину

На данный момент есть разные сценарии завершения Великой Отечественной войны, которую Украина вынуждена вести против путинской России. От оптимистических (капитуляции России через некоторое время под давлением страшных потерь, которые несет их недоармия, оказавшаяся пропагандистским пшиком) – к ядерной катастрофе, на которую может пойти загнанный в тупик военный преступник Путин. Однако последствия для России можно спрогнозировать уже сейчас.

Во-первых, экономические. России понадобится не менее 20-25 лет для того, чтобы возобновить нормальное сотрудничество со своими ранее традиционными партнерами. Следовательно, ее население обречено на трудные времена, а его бизнесу придется сжаться до уровня КНДР.

Во-вторых, политические. Россия потеряла право считаться великой и могущественной империей. Принятие новой демократической конституции с гарантированным правом выхода из федерации для каждого из 89 ее субъектов – это единственный способ получить надежду на какое-то прощение международного сообщества в каком-то отдаленном будущем. При этом большое количество субъектов нынешней федерации непременно выйдут из нее. Татарстан, Чечня, Дагестан, Башкирия – претенденты номер один.

В-третьих, внешнеполитические. Россия потеряла право на то, чтобы оставаться постоянным членом Совбеза ООН, и вообще быть, как в ООН, так и во всех международных организациях. У международного сообщества, после капитуляции России, должно хватить смелости наложить санитарный мораторий на ближайшие лет 25 на участие России и/или субъектов, образующихся на ее территории, на членство в международных организациях. Лишь после полной демилитаризации и десоветизации этого пространства, выборочно и очень осторожно будут решаться вопросы по приобщению к мировой жизни правопреемников нынешней путинской России.

В-четвертых, юридические. По России будет создан Международный трибунал, рассматривающий военные преступления, совершенные Путиным и его приспешниками. Для места проведения судебных процессов будет выбран один из украинских городов, наиболее пострадавший от варварства рашистско-нацистских орд. Кроме того, все, кто был причастен к агрессии, в том числе офицеры и солдаты, должны пройти через судебные процессы на территории Украины и понести справедливую уголовную ответственность с последующей утратой пожизненно занимать любые государственные и избирательные должности где угодно.

В-пятых, гуманитарные последствия. Русская культура, искусство, спорт надолго оказались вне цивилизационных процессов. Международное сообщество не простит всех этих горе-певцов, "художников" и т.п., которые поддерживали маньяка Путина и его террористическую государственную группировку или молчали в тряпочку, как покорные овцы.

Россияне, а также все последующие правительства государств, которые образуются в нынешней путинской империи, будут каяться за преступления против Украины

Но главное и самое болезненное последствие для русского кровавого зверя следующее. Каждый гражданин России, независимо от национальности, а также все последующие правительства государств, которые образуются в нынешней путинской империи, будут каяться за преступления, которые они совершили против Украины и украинцев. Это бремя будет ощутимо и через десятки поколений. Хотя в будущем, когда россияне очистятся от скверны, выплатят Украине репарации и контрибуцию, Украина будет развивать отношения с государствами, которые образуются на территории бывшей РФ. При этом – выполняя роль своеобразного whach-dog-а, призванного следить за тем, чтобы в этой части земного шара снова не появился режим, который захочет очередное величие за счет соседей и мира и безопасности во всем мире. Не простая миссия, но нам придется за нее браться.

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