Российский патриарх Кирилл наградил орденом преподобного Сергея Радонежского (I степени) кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева по случаю его 70-летия.

Киселев получил ордер от РПЦ. Фото из открытых источников

Глава РПЦ похвалил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" за "объективное освещение" событий в РФ и мире, а также за "вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей".

В своем поздравлении Кирилл также подчеркнул, что российский пропагандист вместе с коллегами по цеху якобы "многое делает для защиты подлинного суверенитета России и ее национальных интересов".

Глава РПЦ призвал пропагандиста Киселева к более плодотворному сотрудничеству в интересах российкой церкви, которая, как известно, поддерживает политику Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник. По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.