logo

BTC/USD

63811.65

ETH/USD

3134.19

LTC/USD

87.59

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Рассмешили самих себя. РПЦ наградила известного пропагандиста за "объективность"
commentss НОВОСТИ Все новости

Рассмешили самих себя. РПЦ наградила известного пропагандиста за "объективность"

Глава РПЦ похвалил пропагандиста Киселева за "объективность"

сегодня, 00:45
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российский патриарх Кирилл наградил орденом преподобного Сергея Радонежского (I степени) кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева по случаю его 70-летия.

Рассмешили самих себя. РПЦ наградила известного пропагандиста за "объективность"

Киселев получил ордер от РПЦ. Фото из открытых источников

Глава РПЦ похвалил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" за "объективное освещение" событий в РФ и мире, а также за "вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей".

В своем поздравлении Кирилл также подчеркнул, что российский пропагандист вместе с коллегами по цеху якобы "многое делает для защиты подлинного суверенитета России и ее национальных интересов".

Глава РПЦ призвал пропагандиста Киселева к более плодотворному сотрудничеству в интересах российкой церкви, которая, как известно, поддерживает политику Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник. По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/21821
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости