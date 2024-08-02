Растелили красную дорожку: Путин лично приехал встретить киллера Вадима Красикова и других шпионов (ВИДЕО)

Борт с россиянами, собранными по всей Европе для обмена, уже приземлился в аэропорту "Внуково-2". Для них была развернута красная дорожка и выставлен почетный караул. Владимир Путин лично поздравил шпионов, хакеров и осужденного на пожизненный срок в Германии киллера Вадима Красикова. Об этом сообщает Meduza.

Вадим Красиков и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин выразил благодарность "за верность присяге и долгу" тем, кто причастен к военной службе, и сообщил о представлении их к государственным наградам.

В Россию прилетели десять человек, среди которых шпионские супруги Дульцевы, проживавшие в Словении под аргентинскими паспортами, вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Также обменяли Вадима Красикова, офицера ФСБ, который в 2019 году в берлинском парке убил Зелимхана Хангошвили, участника Второй чеченской войны в качестве полевого командира.

В Германии Красиков действовал под именем Вадима Соколова, попал в Берлин через Францию и Польшу. Зелимхана он убил тремя выстрелами, подъехав к нему на велосипеде. После этого Красиков выбросил парик, велосипед и пистолет в реку Шпрее, но его заметили двое подростков, сообщивших об этом в полицию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп взорвался после обмена заключенными между США и Россией . Бывший президент США и кандидат на кресло главы Белого дома на выборах в 2024 году Дональд Трамп выразил критику относительно обмена заключенными между США и Россией, предполагая возможную финансовую основу для Москвы. Трамп также упомянул, что за время своего президентства вернул многих заключенных без финансовых расходов. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в рамках соглашения не было ни обмена деньгами, ни ослабление санкций.



