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Раздавал награды своим сторонникам: Путин опозорился во время официальной церемонии в Кремле (ВИДЕО)

Александра Пахмутова сидела в зале и изумленно слушала своего президента

сегодня, 20:15
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Лиля Воробьева

На торжественной церемонии награждения в Кремле произошел курьезный случай, когда президент России Владимир Путин, раздавая награды сторонникам режима, ошибочно перепутал имя и фамилию известной советской композиторки Александры Пахмутовой Вместо ее настоящего имени Путин назвал ее "Александром Николаем" с именем своего любимого чекиста.

Раздавал награды своим сторонникам: Путин опозорился во время официальной церемонии в Кремле (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Инцидент вызвал хейту в социальных сетях, ведь Александра Пахмутова – знаковая фигура в советской музыке. Она создала более 400 произведений, многие из которых стали популярными песнями на советской эстраде и в кино. С 2018 года Пахмутова внесена в базу украинского проекта "Миротворец". Она активно поддерживает российский режим.

Ошибочно названный "Патрушев" — это Николай Платонович Патрушев, бывший секретарь Совета безопасности РФ и соратник Путина. Он также ранее занимал должность директора ФСБ.

Напомним , что "Комментарии" писали о том, что Путин опозорился во время старта строительства первой в Египте АЭС. Российский президент Владимир Путин 23 января проводил сеанс видеосвязи вместе с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, руководители двух стран наблюдали, как заливают бетон под основание энергоблока первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа".  Хозяин Кремля запомнился по странному жесту, который был похож на нацистское приветствие "Зиг хайль!"

Как можно увидеть на видео, обнародованные в сети, во время видеосвязи, радостный Ас-Сиси показывает Владимиру Путину жест благодарности: кивнув головой, коснувшись своего сердца и приветственно махая рукой. Отвечая, Путин улыбаясь, изображает нечто похожее на "зигу" — коснулся сердца и поднял руку вверх. 



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