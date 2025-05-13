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Раздраженный Путин не сдержался и обозвал руководителей стран, вводящих санкции против РФ (ВИДЕО)

Путин не сдержался и позволил себе нецензурную брань из-за санкций против РФ

сегодня, 18:01
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Лиля Воробьева

Путин назвал придурками руководство стран, вводящих санкции против России, ведь они вредят самим себе. Но учитывая, что глава Кремля чуть ли не впервые позволил себе нецензурную брань. Вероятно, санкции о РФ все же оказывают влияние на экономику страны.

Раздраженный Путин не сдержался и обозвал руководителей стран, вводящих санкции против РФ (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Кремлевские пропагандисты, чтобы уладить косяк хозяина, взялись писать, что якобы "Путин дал самую откровенную оценку авторам санкций в отношении России. Они — придурки". Но на видео заметно, что глава Кремля заметно раздражен, ему не удается скрыть свои эмоции.

"Вот нас не запугать, новыми возможными санкциями... Пугаться нельзя! Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но, понимать, что может происходить — обязательно нужно. Быть готовыми к любым действиям наших недоброжелателей. Они же в ущерб себе это делают. Но кажется, что они не будут делать то-то. придурки. Ой, извините, — сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин из-за Трампа демонстративно проигнорирует встречу в Стамбуле . Президент Владимир Зеленский заявил, что будет ждать 15 мая кремлевского диктатора Владимира Путина в Стамбуле. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что его страна охотно примет переговоры.

В свою очередь, как подчеркивает политический эксперт Александр Кочетков, Европейский союз заявил, что подождет с введением новых санкций до конца недели, чтобы увидеть готовность Путина к переговорам, потому что об этом попросил Дональд Трамп. Сам же Трамп заявил, что если Путин вздумает ехать в Стамбул, то он тоже туда свернет в рамках своего турне по Ближнему Востоку. А если кремлевский диктатор не приедет, США выходят из мирных переговоров по Украине.



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Источник: https://t.me/tass_agency/314855
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