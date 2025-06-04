Разговор Трампа с Кремлем: стало известно на что жаловался Путин президенту США

Сегодня ужин президент США и глава Кремля провели новый телефонный разговор. О ее содержании рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

По его словам, Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать российско-украинские переговоры.

"Президент РФ рассказал о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты во время переговоров",- заявил Ушаков.

Трамп подтвердил Путину, что США были не в курсе планов Киева ударить по аэродромам РФ, рассказал Ушаков.

Кроме того, Путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины, а также встречи с украинским президентом.

"Вопрос о встрече Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда", — сообщил Ушаков.

Также Ушаков уже повторил заявление Путина, что в РФ полагают, что "киевский режим выродился в террористическую организацию". А также рассказал, что Путин сказал Трампу о Стамбуле.

"Путин в беседе с Трампом подробно рассказал об итогах переговоров в Стамбуле, назвав их полезными. Кремль надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены", — сказал Ушаков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что диктатор анонсировал жесткие действия против Украины. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Общение длилось около 1 часа 15 минут и охватывало ряд актуальных тем, в том числе недавние атаки на российские военные аэродромы.

В сообщении на платформе Truth Social Трамп заявил, что разговор был "хорошим", хотя и не стал прорывом на пути к немедленному миру. По его словам, Путин резко отреагировал на удар по российским самолетам, заявив, что Москва "вынуждена будет ответить". Также обсуждался ядерный вопрос Ирана. Трамп подчеркнул, что отметил Путину недопустимость получения ядерного оружия Тегераном. Путин якобы согласился и выразил готовность присоединиться к переговорному процессу по иранской ядерной программе.