logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Разговор Трампа с Кремлем: стало известно на что жаловался Путин президенту США
commentss НОВОСТИ Все новости

Разговор Трампа с Кремлем: стало известно на что жаловался Путин президенту США

В этот раз Путин ничего не предлагал, но только жаловался Трампу на Украину.

сегодня, 21:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Сегодня ужин президент США и глава Кремля провели новый телефонный разговор. О ее содержании рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Разговор Трампа с Кремлем: стало известно на что жаловался Путин президенту США

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

По его словам, Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать российско-украинские переговоры.

"Президент РФ рассказал о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты во время переговоров",- заявил Ушаков.

Трамп подтвердил Путину, что США были не в курсе планов Киева ударить по аэродромам РФ, рассказал Ушаков.

Кроме того, Путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины, а также встречи с украинским президентом.

"Вопрос о встрече Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда", — сообщил Ушаков.

Также Ушаков уже повторил заявление Путина, что в РФ полагают, что "киевский режим выродился в террористическую организацию". А также рассказал, что Путин сказал Трампу о Стамбуле.

"Путин в беседе с Трампом подробно рассказал об итогах переговоров в Стамбуле, назвав их полезными. Кремль надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены", — сказал Ушаков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что диктатор анонсировал жесткие действия против Украины. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Общение длилось около 1 часа 15 минут и охватывало ряд актуальных тем, в том числе недавние атаки на российские военные аэродромы.

В сообщении на платформе Truth Social Трамп заявил, что разговор был "хорошим", хотя и не стал прорывом на пути к немедленному миру. По его словам, Путин резко отреагировал на удар по российским самолетам, заявив, что Москва "вынуждена будет ответить". Также обсуждался ядерный вопрос Ирана. Трамп подчеркнул, что отметил Путину недопустимость получения ядерного оружия Тегераном. Путин якобы согласился и выразил готовность присоединиться к переговорному процессу по иранской ядерной программе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости