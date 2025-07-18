Европейский Союз утвердил 18 пакет санкций против России. Присущей истерической реакцией на это в своем Telegram-канале отметился опальный замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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По его мнению, эти новые ограничения вряд ли существенно повлияют на позицию Москвы, равно как и предыдущие 17 пакетов. Он заявил, что российская экономика адаптируется к внешнему давлению, а боевые действия на Украине, включая авиационные удары по Киеву, будут продолжаться с усилением интенсивности.

Также Медведев выступил за дальнейшее уменьшение взаимодействия со странами Европейского Союза, особенно теми, которые, по его мнению, занимают жестко антироссийскую позицию. В этот перечень он включил не только государства Балтии, Польшу и Великобританию, но и Францию и Германию, лидеры которых, как считает политик, демонстрируют вызывающие беспокойство исторические амбиции.

В своем заявлении он призвал сохранять историческую память о проявлениях враждебности со стороны Запада и эмоционально противостоять такой политике. По его словам, глубокая неприязнь может выступать своеобразным механизмом, что ведет к более глубокому осмыслению противоположных чувств в будущем, если для этого появятся основания.

В завершение горячий украинофоб прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, назвавшей новый санкционный пакет "ударом в сердце российской военной машины". Высказывание Медведева сопровождалось оскорбительными личными замечаниями в ее адрес.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Москве внимательно следят за недавним заявлением американского генерала Кристофера Донахью о планах по Калининградской области. В Кремле считают, что это еще одно звено в цепи "враждебных" шагов Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга 18 июля.