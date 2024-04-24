Разрушительный паводок пришел в Тюмень. От большой земли отрезаны населенные пункты

Как заявил глава Абатского района Тюменской области России Игорь Васильев большая вода отрезала от большой земли девять населенных пунктов в регионе.

Паводок в России

"Пик паводка в нашем районе сегодня пока наблюдается в Тушнолобовском сельском поселении, там отрезано пять населенных пунктов, а всего у нас на территории района отрезанными от земли числятся девять населенных пунктов", — заявил Васильев.

При этом губернатор региона Александр Моор заявил, что что в тюменском поселке Коркино пик паводка на реке Тобол наступит 26 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России происходит масштабный паводок, о котором, впрочем, в росСМИ предпочитают по большей степени молчать, делая вид, что в РФ проблем нет, и ничего страшного не происходит. Хотя на самом деле, это не так. Губернаторы пострадавших от паводка регионов заявляют, что такой большой воды не видели десятилетия. Как отметили российские власти Курганской области, что-то подобное в регионе происходило еще в 1994 году.

Большая вода сметает все на своем пути – дома, плотины, мосты. В Курганской области заявили, что по предварительным подсчетам паводок причинил ущерб региону на сумму в 9 млрд рублей. И это при том, что паводок еще продолжается, как и эвакуация из новых районов области.

В то же время известно, что тысячи россиян требуют от российских властей денег для компенсации материального ущерба. При этом говорят, что в лучшем случае платят только каждому третьему. Вероятно, все деньги у страны-агрессора идут на войну и в бюджете просто нет средств, чтобы помочь своим людям, которые пострадали от стихии.



