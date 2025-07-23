Представитель МИД России Мария Захарова с возмущением отреагировала на решение итальянских властей отменить выступление пропутинского дирижера Валерия Гергиева в Италии. По ее словам, это "искусственно раздутый скандал", якобы организованный украинскими "необандеровцами".

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова выступила на брифинге, где прокомментировала отмену концерта Валерия Гергиева, которого назвала "всемирно известным маэстро". Представитель МИД РФ утверждает, что дирижер не выступил якобы из-за "украинских неонацистов и отдельных русофобски настроенных политиков", создавших кампанию против Гергиева в общественном пространстве и местных СМИ.

"Необандеровцы, проживающие в Италии, объявили о сборе подписей за отмену концерта… В худших традициях Майдана, разрушившего украинскую государственность и культуру, а теперь посягающего и на итальянскую, предполагалось использовать автобусы для доставки неонацистских молодых людей к месту проведения концерта", — заявила Захарова.

По ее словам, Россия осуждает подобные дискриминационные попытки "отмены культуры" и процитировала Библию.

"Не давайте святыне псам и не бросайте ваш жемчуг перед свиньями, чтобы не потоптали их своими ногами и, обернувшись, не растерзали вас", — добавила Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова в истерике призвала мир осудить Украину. Причиной таких слов российской дипломатки стали украинские атаки по территории РФ, которые Захарова назвала "безжалостными терактами".

Также "Комментарии" писали, что Захарова обвинила одного из союзников Украины в сатанизме.