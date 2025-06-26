Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. Это стало реакцией на недавнюю поездку в Минск специального представителя президента США Кита Келлога, считает политолог и партнер компании Good Politics Максим Джигун.

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По его словам, Путин, вероятно, принял визит Келлога как нежелательное вмешательство США в зону своего влияния. Особенно учитывая, что изоляционная политика Лукашенко покидала Беларусь почти полностью под контролем Кремля. Визит американского дипломата выглядит как символическое возвращение западного внимания в регион, который считает Путин продолжением "российской земли".

Аналитик предполагает, что во время переговоров Путина с Лукашенко особое внимание уделят теме шестичасовой встречи Келлога с белорусской стороной, а также перспектив использования белорусской армии и наличия российских средств поражения на белорусской территории — в частности ядерного оружия.

Размещение этих вооружений вблизи границ ЕС и западной Европы выполняет роль сигнала: Беларусь – не объект американского влияния.

В то же время Путин пытается передать смешанный сигнал США: с одной стороны, показывает готовность к переговорам и якобы достижение мира, с другой — продолжает агрессию, в том числе ночные атаки ракетами и дронами на Украину. Это не только политическая демонстрация для Запада, но и внутренний месседж для россиян.

Как уже писали "Комментарии", в России обостряется противостояние между крупным госбизнесом и Центробанком из-за финансовых убытков от жесткой монетарной политики. Даже незначительное снижение ставки с 21% до 20% не погасило возмущение элиты, связанной с режимом Путина, говорится в сообщении СВР Украины.