Реакция Кремля на авиакатастрофу в Казахстане

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к авиакатастрофе пассажирского самолета в Казахстане. По его словам, нужно дождаться результатов следствия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет "выстраивать каких-либо гипотез" причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау.

"Пока идет следствие, любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. Нужно дождаться окончания этого следствия. До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неправильно. И мы, конечно, делать это не можем, и никто не должен этого делать" , – сказал Песков.

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря рядом с аэропортом Актау на казахстанском побережье Каспийского моря. На борту самолета находились 67 человек — 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, выжили 29.

Ранее издание Euronews со ссылкой на правительственные источники Азербайджана сообщило, что самолет пострадал от российской ракеты, которая была выпущена по борту при попытке нанести удары по беспилотникам в Грозном. Считается, что осколки ракеты повредили самолет, пассажиров и экипаж. После инцидента пилоты направили запрос об аварийной посадке, однако Россия отказалась принимать самолет и направила его через Каспийское море в Казахстан.

Также "Комментарии" писали, что пассажир записал последние моменты на борту разбившегося в Казахстане самолета.