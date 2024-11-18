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Реакция Кремля на разрешение США для Украины бить по России

Дмитрий Песков заявил, что Путин уже предупреждал Запад о разрешении для Украины наносить удары вглубь России.

18 ноября 2024, 12:25
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о снятии ограничений для Украины на использование американского дальнобойного оружия для ударов по РФ, принятых президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Реакция Кремля на разрешение США для Украины бить по России

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил, что решение Байдена увеличивает уровень эскалации на войне в Украине.

"Уходящая администрация США намерена сделать шаги для продолжения провокации нагнетания напряженности в Украине. Разрешение Украине наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности", — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что российский диктатор Владимир Путин уже реагировал на возможность снятия ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Тогда Путин заявил, что это будет означать прямое вовлечение НАТО в войну в Украине.

Напомним, что издание The New York Times опубликовало материал со ссылкой на американских чиновников, где утверждает, что Байден снял ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России, в том числе ракетами ATACMS.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД Мария Захарова отреагировала на разрешение бить американским оружием вглубь РФ. По ее словам, подобный указ будет означать, что с Россией "воюют страны НАТО". Кроме того, Захарова также сослалась на слова Путина о дальнобойном оружии.

Также "Комментарии" писали о реакции Польши на разрешение США для Украины бить по территории России.



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