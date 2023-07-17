Реакция Медведева на взрывы на Крымском мосту: пригрозил атаками по гражданским

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ночные взрывы на Крымском мосту. По его словам, нужно прибегнуть к "негуманным методам" и осуществить атаки по домам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев после инцидента с Крымским мостом называет украинское руководство "террористами".

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"Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями", — повторяет слова кремлевской пропаганды Медведев.

Российский политик прямо призывает прибегнуть к атакам по гражданским объектам и призвал отказаться от идеи суда.

"Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому нужно взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними", — пишет Дмитрий Медведев.

Теперь, по словам Медведева, главная цель таких действий – уничтожить украинское руководство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с инцидентом на Крымском мосту и заявил, что такие конструкции недолговечны, ведь используются Россией как логистические пути поставки оружия.

Также "Комментарии" писали Служба безопасности Украины официально отреагировала на Крымском мосту. СБУ отказались комментировать ситуацию и указали, что все детали будут после победы, однако они с интересом наблюдают за падением режима Путина.