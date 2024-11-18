Реакция России на разрешение США для Украины бить по территории РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию в The New York Times, утверждающих, что президент США Джо Байден снял для Украины ограничения по использованию дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова в комментарии "РБК" заявила, что российский диктатор Владимир Путин уже реагировал на возможность Запада предоставить разрешение для Украины наносить удары по России.

"Президент по этому поводу высказался", — сказала Захарова и добавила, что подобный указ будет означать, что с Россией "воюют страны НАТО".

Напомним, что Путин в конце октября высказался о дальнобойном оружии и пригрозил ответом за удары по России. Также глава Кремля утверждал, что наносить удары таким оружием можно только при участии военных НАТО, поэтому, по его словам, это приведет к прямому участию западных войск в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявило о решении президента США Джо Байдена предоставить разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. В первую очередь речь идет о применении ракет ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области. Байден весной позволил бить HIMARS по России, имеющим радиус атаки до 90 км, однако не снял ограничения с ATACMS – радиус действия которых составляет более 300 км.

Также "Комментарии" писали об американском профессоре, который объяснил, почему Джо Байден длительное время не принимал решения о разрешении для ударов по территории России дальнобойным оружием США.