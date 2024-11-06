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Реакция России на заявление Трампа окончить войну

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Дональда Трампа об окончании войны.

сегодня, 10:46
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Slava Kot

Будущий президент США Дональд Трамп после оглашения предварительных результатов выборов заявил, что остановит все войны. На это заявление отреагировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Реакция России на заявление Трампа окончить войну

Дональд Трамп

Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Дональда Трампа о возможности закончить все войны. По ее словам, по таким сообщениям нужны конкретные шаги.

"Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты предполагает, что должны быть конкретны для этого действия", — сказала Захарова.

После того, как СМИ назвали Дональда Трампа новым президентом США, лидер республиканцев выступил перед толпой поклонников в West Palm Beach Convention Center с первыми комментариями. Трамп заявил, что США ждет новая эра, а Америка будет снова великой. Кроме того, Дональд Трамп пообещал, что во время его каденции не будет новых войн, а остальные он будет пытаться остановить.

Трамп неоднократно высказывался по поводу войны в Украине в своей предвыборной кампании. Лидер республиканцев говорил, что закончит войну в Украине через 24 часа после победы на выборах, или еще до того, как зайдет в Белый дом – 20 января 2025 года. Однако Трамп так и не представил свой план, кроме слов, что позвонит по телефону российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому и договорится об окончании войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции президента Владимира Зеленского на победу Дональда Трампа на выборах в США.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который спрогнозировал будущее во главе с Трампом.



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