Реакция России на заявление Трампа окончить войну

Будущий президент США Дональд Трамп после оглашения предварительных результатов выборов заявил, что остановит все войны. На это заявление отреагировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дональд Трамп

Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Дональда Трампа о возможности закончить все войны. По ее словам, по таким сообщениям нужны конкретные шаги.

"Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты предполагает, что должны быть конкретны для этого действия", — сказала Захарова.

После того, как СМИ назвали Дональда Трампа новым президентом США, лидер республиканцев выступил перед толпой поклонников в West Palm Beach Convention Center с первыми комментариями. Трамп заявил, что США ждет новая эра, а Америка будет снова великой. Кроме того, Дональд Трамп пообещал, что во время его каденции не будет новых войн, а остальные он будет пытаться остановить.

Трамп неоднократно высказывался по поводу войны в Украине в своей предвыборной кампании. Лидер республиканцев говорил, что закончит войну в Украине через 24 часа после победы на выборах, или еще до того, как зайдет в Белый дом – 20 января 2025 года. Однако Трамп так и не представил свой план, кроме слов, что позвонит по телефону российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому и договорится об окончании войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции президента Владимира Зеленского на победу Дональда Трампа на выборах в США.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который спрогнозировал будущее во главе с Трампом.