Реакция россиян на вероятную смерть Пригожина

Россияне по-разному реагируют на смерть основателя ЧВК "Вагнер", однако считают, что это не мог быть несчастный случай, особенно учитывая мятеж Пригожина против Кремля в июне этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Житель Москвы, назвавшийся Сергеем считает, что за авиакатастрофой частного самолета Пригожина кто-то стоит.

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"Самолет не мог разбиться сам, кто-то это все организовал", — говорит россиянин.

Другой житель России указывает на личность и шаги Пригожина, которые, вероятно, привели к смерти лидера вагнеровцев.

"Ну из того, что я слышал, что задумал этот мужчина, не удивительно, что такие события могут случаться в его жизни", — сказал россиянин.

Также Sky News получил комментарии от представителя ЧВК "Вагнер" по поводу смерти их директора.

"Евгений Пригожин был очень хорошим человеком. Он был профессионалом. Как бы это сказать, это был Пригожин. Мы до сих пор не можем поверить в его смерть. Официальной информации пока нет", — говорит не назвавший своего имени вагнеровец.

Представитель ЧВК "Вагнер", воевавший в Украине, пришел почтить память Пригожина в Санкт-Петербурге и считает его частью семьи.

"Это ощущение, как потерять отца. Он был для нас всем, потому что все всегда ждали, что скажет дядя Женя", — сказал вагнеровец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на падение самолета, в котором находился Евгений Пригожиным.

Также "Комментарии" писали, что правоохранительные органы России объявили в розыск лицо, которое может быть пречестным к авиакатастрофе самолета, а соответственно и к гибели Пригожина.