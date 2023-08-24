Реакция россиян на вероятную смерть Пригожина

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Slava Kot
Россияне по-разному реагируют на смерть основателя ЧВК "Вагнер", однако считают, что это не мог быть несчастный случай, особенно учитывая мятеж Пригожина против Кремля в июне этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников
Житель Москвы, назвавшийся Сергеем считает, что за авиакатастрофой частного самолета Пригожина кто-то стоит.
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Другой житель России указывает на личность и шаги Пригожина, которые, вероятно, привели к смерти лидера вагнеровцев.
Также Sky News получил комментарии от представителя ЧВК "Вагнер" по поводу смерти их директора.
Представитель ЧВК "Вагнер", воевавший в Украине, пришел почтить память Пригожина в Санкт-Петербурге и считает его частью семьи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на падение самолета, в котором находился Евгений Пригожиным.
Также "Комментарии" писали, что правоохранительные органы России объявили в розыск лицо, которое может быть пречестным к авиакатастрофе самолета, а соответственно и к гибели Пригожина.
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