Входящая в состав правления Московского общества медицинских генетиков Мария Воронцова, старшая дочь президента РФ Владимира Путина, выступила на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года и рассказала о проектах, связанных с "усовершенствованием человека".

Мария Воронцова (фото из открытых источников)

В своей речи Воронцова подчеркнула, что уже в ближайшем будущем нейротехнологии станут частью повседневности.

"Мы получим доступ к ландшафту нервной системы – к мыслям, страхам, эмоциям", – отметила Воронцова, комментируя перспективы доступа к внутреннему миру человека.

Она также подчеркнула, что многие люди положительно оценивают расширение человеческих способностей, но при этом добавила, что следует учитывать потенциальные угрозы.

В сети распространяются предположения о том, что Воронцова может быть неофициальным советником Путина по генной инженерии, помогая реализовывать его амбициозные замыслы.

Напомним, что 13 ноября 2023 Мария Воронцова стала членом правления Московского общества медицинских генетиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Путина помогла бежать из РФ украинцу, который поддерживал ВСУ. Украинцу, который учился в Московском государственном университете и поддерживал ВСУ, удалось выехать из России. Помогала ему будто бы одна из дочерей Путина.

Об этом информирует российское издание "Мезуда". Речь идет об украинце Сергее Гулько. Он учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины, а после того, как началось полномасштабное вторжение, не делал тайны, что поддерживал ВСУ и Украину. Об этом он постоянно писал в соцсети.