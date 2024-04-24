Знаменитый чешский вратарь и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек очень жестко высказался о хоккеисте из России и стороннике путинского режима Александре Овечкине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы портала " Общественное.Спорт ".

Доминик Гашек (фото из открытых источников)

Как утверждает легендарный чешский "Доминатор", Овечкин и НХЛ сделали хорошую рекламу стране-агрессору РФ.

В результате этого многие жители Соединенных Штатов не считают Россию плохой страной. Легенда чешского хоккея еще раз обратила внимание публики на то, что Овечкин поддерживает Путина, а значит, и поддерживает войну.

"Каждый раз, когда Александр Овечкин выходит на лед — это огромная реклама российской войны, огромная реклама российских преступлений, в частности геноцида украинских детей. За это отвечает НХЛ. НХЛ является частью демократического мира. НХЛ никогда не должна выпускать его на лед. Из-за НХЛ, которая устанавливает такие правила, в Украине гибнет еще больше людей", — высказался Гашек.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США обнаружили, что российская пропаганда приводит к большим потерям армии РФ. Российская пропаганда, пытающаяся показать армию РФ в несколько раз более боеспособной, чем украинские силы, приводит к большим потерям российской пехоты.

Российские военные блоггеры недавно обсудили проблемы, с которыми сталкивается российская армия на войне в Украине. По их словам, российская пропаганда активно сосредоточилась и распространяет кадры с уничтожением украинской бронетехники с лета 2023 года, тогда как Россия постоянно повторяет эти ошибки и теряет еще больше техники и людей.

По словам российского военного блоггера, россияне смеются над контрнаступлением Украины, а затем терпят в несколько раз большие потери на Авдеевском направлении.

