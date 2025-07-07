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Кречмаровская Наталия
Распространенные продукты в России скоро могут стать роскошью, а обычный борщ сможет позволить себе не каждая семья. Причина – в решениях Кремля, которые ставят рядовых граждан на грань.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации рассказали о проблемах в агропромышленном комплексе РФ, которые продолжают нарастать. Отмечается, что существует угроза дефицита овощей позднего урожая, посевная кампания которых продолжается сейчас. Особенно критическая ситуация в России с семенами моркови, свеклы и картофеля.
Такая ситуация возникла из-за решения российских властей запретить с июля 2025 года ввоз семян и саженцев из Нидерландов якобы из-за выявленных у них болезней. Ранее Россия почти все семена закупала за границей, а на Нидерланды приходилось 80% импорта.
Аналитики Центра отмечают, что ситуация настолько угрожающая, что в российском правительстве предлагают ввести государственное регулирование цен на овощи "борщового набора".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяла фейк о заминировании западной границы Украины.