Распространенные продукты в России скоро могут стать роскошью, а обычный борщ сможет позволить себе не каждая семья. Причина – в решениях Кремля, которые ставят рядовых граждан на грань.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали о проблемах в агропромышленном комплексе РФ, которые продолжают нарастать. Отмечается, что существует угроза дефицита овощей позднего урожая, посевная кампания которых продолжается сейчас. Особенно критическая ситуация в России с семенами моркови, свеклы и картофеля.

Такая ситуация возникла из-за решения российских властей запретить с июля 2025 года ввоз семян и саженцев из Нидерландов якобы из-за выявленных у них болезней. Ранее Россия почти все семена закупала за границей, а на Нидерланды приходилось 80% импорта.

"На самом деле этот запрет является частью продовольственной политики РФ, которая пытается создать имидж государства, которое само способно вводить санкции против "недружественных стран". При этом собственного семенного фонда в России нет — программа "импортозамещения" в аграрной сфере полностью провалилась. А текущие цены на овощи и так быстро выросли”, — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики Центра отмечают, что ситуация настолько угрожающая, что в российском правительстве предлагают ввести государственное регулирование цен на овощи "борщового набора".

"За агрессивную внешнюю политику России, ее попытки играть роль глобального геополитического игрока платят все россияне. Эту плату, среди прочего, они видят во все больших чеках базовых пищевых продуктов", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяла фейк о заминировании западной границы Украины.



