Кречмаровская Наталия
В России, несмотря на громкие заявления пропагандистов, ситуация стремительно ухудшается – уже не хватает даже продуктов.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что за последние шесть лет Россия впервые закупила больше продуктов питания, чем продала. Аналитики отмечают, что импорт продовольственных товаров и сырья за первое полугодие 2025 года увеличился на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Это, по данным ЦПД, явилось очередным свидетельством глубокого кризиса российского АПК.
По данным аналитиков, экономические проблемы, вызванные огромными расходами на войну и санкциями, ведут к разрушению целых отраслей российской экономики и ведут к экономической деградации РФ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России растет скрытая безработица. С начала 2025 года количество россиян, переведенных на неполную занятость или отправленных в простой, возросло с 98 до 199 тысяч человек.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что факт роста признал и президент РФ Владимир Путин, назвав это признаком "скрытой безработицы", тогда как официальный показатель остается на уровне 2,2%, который в РФ называют "историческим минимумом".
Причинами стали падение спроса, высокая стоимость кредитов и сокращение производства.