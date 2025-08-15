В России, несмотря на громкие заявления пропагандистов, ситуация стремительно ухудшается – уже не хватает даже продуктов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что за последние шесть лет Россия впервые закупила больше продуктов питания, чем продала. Аналитики отмечают, что импорт продовольственных товаров и сырья за первое полугодие 2025 года увеличился на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Это, по данным ЦПД, явилось очередным свидетельством глубокого кризиса российского АПК.

"Из-за критически низкого собственного производства и чтобы хоть как-то сдержать стремительный рост цен на продукты, России пришлось закупать масло из ОАЭ, Индии и Аргентины, а впоследствии — и картофель из Китая и Монголии. К этому добавляется и обвал экспорта пшеницы почти на 35%", — сообщают в Центре противодействия дезинформации.

По данным аналитиков, экономические проблемы, вызванные огромными расходами на войну и санкциями, ведут к разрушению целых отраслей российской экономики и ведут к экономической деградации РФ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России растет скрытая безработица. С начала 2025 года количество россиян, переведенных на неполную занятость или отправленных в простой, возросло с 98 до 199 тысяч человек.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что факт роста признал и президент РФ Владимир Путин, назвав это признаком "скрытой безработицы", тогда как официальный показатель остается на уровне 2,2%, который в РФ называют "историческим минимумом".

Причинами стали падение спроса, высокая стоимость кредитов и сокращение производства.



