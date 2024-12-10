Владимир Путин не помог своему союзнику Башару Асаду, не отпустив сирийских наемников в помощь регулярной армии сирийского диктатора.

Путин подставил Асада. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, Башар Асад просил российского диктатора оказать военную помощь и отпустить в защиту своего режима наемников из Сирии, которых россияне рекрутировали на войну в Украине. Однако Путин отказал союзнику, из-за чего фактически потерял Сирию.

Отмечается, что Путин не впервые изменяет союзникам ради достижения хотя бы какого-либо успеха в Украине. Ранее диктатор не пришел на помощь Армении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают сохранять инициативу на востоке Украины, но без значительных "прорывов", рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, пока противник преобладает в силах и средствах, ВСУ будут вынуждены отступать. "Военно-политическое руководство должно наконец-то провести нормальную мобилизацию и улучшить материально-финансовое обеспечение пехоты. И, конечно, учебные центры должны начать учить современной войне, а не опыту Второй мировой. Знаю, что процессы реформирования запущены, но пока идут очень медленно", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ потеряли контроль над шахтой "Центральная" в Торецке, сообщил украинский военный с позывным "Мучной". Россияне в Торецке пытаются выбить украинские войска из районов к западу и северо-западу от терриконов. "ВСУ держат эти остатки. Цена очень велика, даже за малые куски территории, где проходят ожесточенные бои", — добавил он.