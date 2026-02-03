logo

Режим Пуитина трещит по швам: на Западе шокировали заявлением о слабом месте диктатора
НОВОСТИ

Режим Пуитина трещит по швам: на Западе шокировали заявлением о слабом месте диктатора

Устаревшая инфраструктура, климатические вызовы и военные приоритеты вместо защиты граждан оказались тревожным сигналом для Кремля

3 февраля 2026, 11:40
Автор:
Клименко Елена

Экстремальные снегопады и аномальные морозы, накрывшие Россию в последние недели, обнажили слабые места режима президента Владимира Путина. Пока Кремль оправдывает вторжение в Украину якобы защитой от угроз с Запада и Киева, реальные опасности, несущие климатические изменения для самих россиян, остаются игнорированными.

Режим Пуитина трещит по швам: на Западе шокировали заявлением о слабом месте диктатора

Фото: 24 Канал

Как сообщают эксперты, сочетание стареющей инфраструктуры, государственного бюджета, ориентированного прежде на войну, и непредсказуемых погодных явлений создает для населения серьезные проблемы. Россия уже сталкивается с последствиями климатического кризиса: волны жары, лесные пожары, наводнения, засухи и таяние вечной мерзлоты становятся все более частыми, а сильные морозы, наоборот, становятся более жесткими и непредсказуемыми.

За последний месяц страна пережила рекордные снегопады: Калининград — самый сильный с 2001 года, Камчатка — самый мощный за 30 лет, Москва — самый большой за два столетия. Эти явления повлекли за собой транспортный коллапс, закрытие аэропортов, перекрытие дорог, отключение электроэнергии и введение чрезвычайного положения в Краснодарском и Мурманском краях.

Специалисты отмечают, что такая зима 2025-2026 годов является серьезным сигналом: страна не готова к климатическим вызовам. Хотя в России широко распространен климатический скептицизм, реальность изменения климата невозможно отрицать. Россия нагревается быстрее среднего глобального показателя, что делает ее особенно уязвимой к климатическим шокам. Больше страдают бедные, сельские и коренные общины, которые не получают выгоды ни от добычи ископаемого топлива, ни от войны против Украины.

Эксперты считают, что нынешние погодные аномалии — это тревожный колокольчик для Кремля: изменение климата чревато не только экономикой, но и жизнью обычных граждан, ставя под сомнение эффективность политики государства по защите населения.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 3 февраля Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины, применив различные типы ракет воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. По сообщению Воздушных сил Украины, общее количество зафиксированных средств воздушного нападения составило 521 единицу.

 



