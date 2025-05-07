Режим Путина в России под угрозой из-за Кадырова: почему он так нужен Кремлю

Если Рамзан Кадыров действительно покинет пост главы Чечни, это может повлечь за собой серьезные угрозы безопасности в регионе и даже поколебать стабильность всего кремлевского режима. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

Аналитики отметили недавние высказывания Кадирова, в которых тот заявил о своем желании уйти в отставку. В то же время, в ISW напомнили, что подобные заявления чеченский лидер делает в течение многих лет, поэтому трудно однозначно оценить серьезность его намерений.

В отчете подчеркивается, что Кадыров играл роль стабилизирующего фактора в Чечне и на Северном Кавказе в течение всего периода своего правления, особенно в 2000-х годах.

"Смерть Кадырова или его уход, если это произойдет во время или сразу после войны в Украине, может оставить интересы Путина на Северном Кавказе без защиты, если Кадыров и Путин не назначат соответствующего преемника", — отметили в ISW.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров снова просит Путина уволить его . Путин встретился с Кадыровым — и ничего не произошло. Накануне глава Чечни снова говорил, что будет просить об отставке. Об этом пишет "Медуза". Перед встречей с президентом глава Чечни говорил, что поинтересуется у Путина относительно своего будущего в должности главы региона.

"Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие-то у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю", — сказал Кадыров в беседе с корреспондентом "Коммерс".

